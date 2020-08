Coronavirus: L'Italie ferme les discothèques, impose le masque le soir en public

Il n’y aura plus d’exception. Toutes les discothèques en lieu clos ou en plein air devront rester fermées, au moins pendant les trois prochaines semaines. Le port du masque sera quant à lui obligatoire sur les places, dans les parcs ou sur les terrasses des cafés de 18 heures à 6 heures du matin.



Pour le ministre de la Santé Roberto Speranza, c’est une nécessité afin d’éviter une deuxième vague de Covid-19 et de garantir la rentrée scolaire en toute sécurité.



Mais les nouveaux sacrifices demandés soulèvent un véritable tollé. « Ce sont quatre milliards d’euros de chiffre d’affaires qui vont partir en fumée et envrion 400 000 emplois qui seront perdus », s’emporte le président du syndicat des gérants des boîtes de nuit, Gianni Indinni.



Conscient de la crise qui affecte le secteur, le gouvernement a promis un soutien financier. Mais il restera ferme sur ses positions. L’Italie, qui compte déjà plus de 35 200 décès liés au coronavirus, doit avant tout protéger la santé de sa population.