Coronavirus : La Chine envoie un million de masques à la France

Une solution pour faire face à la pénurie de masques en France ? Alors que l'épidémie recule à Wuhan, la Chine envoie ce mercredi un million de masques en France, pour lutter contre la pandémie de Covid-19, a annoncé l’agence officielle Chine nouvelle.



Un lot d’un million de masques médicaux a été acheminé par avion en Belgique. Il s’agit de dons de deux organisations caritatives chinoises destinés à la France pour l’aider à combattre la propagation du nouveau coronavirus, a précisé Chine nouvelle.



17 tonnes de matériel vers la Chine en février

Le groupe Alibaba, géant chinois d’e-commerce, a pour sa part annoncé dans un communiqué l’atterrissage à Liège (Belgique) d’un avion-cargo transportant des masques pour plusieurs pays européens dont la France. Aucun chiffre n’a toutefois été précisé.



La France a envoyé le mois dernier 17 tonnes de matériel médical à Wuhan, la ville chinoise où le virus est apparu en décembre. La cargaison comprenait notamment des combinaisons de protection, des masques, des gants et des produits désinfectants, selon le ministère français des Affaires étrangères.



Après avoir enregistré plus de 80.000 contaminations et 3.237 décès sur son sol depuis décembre, la Chine assiste depuis plusieurs semaines à un fort recul de l’épidémie. Pékin, accusé d’avoir tardé à réagir à l’apparition du virus, a déjà envoyé des experts et du matériel en Italie, pays le plus touché en Europe par la pandémie.