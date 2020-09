Coronavirus : Le vaccin russe déclenche bien une réponse immunitaire (étude)

Une étude préliminaire, publiée par « The lancet » ce vendredi, montre que le vaccin contre le nouveau coronavirus en cours de développement en Russie déclenche bien une réponse immunitaire et n’a pas entraîné d’effets indésirables graves ; ce qu’avait affirmé le gouvernement russe il y a un mois, mais sans publier ses données.



Ces résultats ne prouvent pas encore que le vaccin protège efficacement contre une infection par le nouveau coronavirus, ce que devront encore montrer des études de plus grande ampleur, soulignent toutefois des experts.



Le 11 août, les autorités russes avaient annoncé l’entrée de leur candidat-vaccin dans la troisième et dernière phase des essais cliniques et leur volonté de l’homologuer dès septembre, sans attendre les résultats de cette troisième phase d’essais « sur plusieurs milliers de personnes ».



Après cette annonce, des chercheurs et certains pays comme l’Allemagne avaient émis des doutes sur l’efficacité et la sécurité de vaccin, en raison notamment de l’absence de données publiques disponibles sur les essais menés.