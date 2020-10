Coronavirus : Montpellier annonce qu'il n'a finalement que deux cas positifs

Retournement de situation total à Montpellier. Ce vendredi matin, le MHSC avait annoncé que les tests Covid passés ce jeudi avaient révélé 12 cas positifs (8 joueurs et 4 membres du staff), ce qui rendait compliqué son match contre Monaco dimanche.



Mais ce vendredi matin, les joueurs ont passé de nouveaux tests et ceux-ci n'ont finalement révélé que deux cas positifs (1 joueur et 1 membre du staff). « Les dix autres cas révélés hier (jeudi) sont en fait négatifs », précise le club dans un communiqué.