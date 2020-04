Coronavirus: "Personne" ne sait quand le foot reprendra, assure le président de la FIFA

Le président de la Fifa Gianni Infantino a admis jeudi que "personne" ne savait quand on pourrait reprendre "comme avant" le football, à l'arrêt presque partout dans le monde à cause de la pandémie de coronavirus.



"Nous aimerions tous avoir à nouveau du football demain, mais malheureusement, ce n'est pas possible, et personne dans le monde à ce jour ne sait quand nous pourrons rejouer comme avant", a déclaré le président de la fédération internationale lors d'une téléconférence avec la confédération sud-américaine (Conmebol)",rapporte La Nouvelle République.



"Pour la première fois, ce n'est pas le football le plus important. La santé passe d'abord et cela doit continuer jusqu'à ce que cette maladie soit vaincue", a poursuivi l'Italo-Suisse, appelant au "respect de ceux qui souffrent et de ceux qui aident".