Coronavirus à Paris et en Île-de-France: 61 morts du Covid-19 en 24h et 672 cas en réanimation

D'après les données fournies par Sante Publique France, on dénombre ce mardi 8 décembre dans la région Ile-de-France : 11.245 décès au total avec 61 morts en 24h. Actuellement, on compte 672 (-22) cas graves en réanimation et 5.145 personnes hospitalisées. L'âge moyen des patients en réanimation est de 60 ans et 40% des personnes ont moins de 65 ans.La stratégie vaccinale de la France en différentes phases a été annoncée et devrait débuter dès janvier pour s'étaler jusqu'au printemps. La vaccination sera gratuite et non obligatoire.En Ile-de-France, le taux d'occupation des lits de réanimation est à 67,3 %.Selon le dernier bilan, on recense ce mardi 8 décembre :