Coronavirus au Nigeria: les églises rouvrent un peu en avance dans l’État de Lagos

Après des mois d’attente, la ferveur religieuse a repris les habitants de Lagos, enfin autorisés à se rendre dans leur lieu de culte. Retrouver sa communauté religieuse, c’est retrouver sa famille explique Esther Otome, fidèle de la World Assembly Church. « Je suis très heureuse, et c'est la première fois depuis très longtemps, déclare-t-elle. Presque cinq mois sans messes, sans voir les autres fidèles, sans entendre les prêches directement. Ces derniers mois, nous avons suivi les offices religieux en ligne, mais ce n’est pas la même chose ».



Cette église évangélique propose maintenant deux offices religieux au lieu d’un seul, pour limiter le nombre de fidèles présents. Matthew n’a été gêné ni par son masque, ni pas les règles de distanciation. « Ces derniers mois, nous nous sommes perdus de vu et notre pasteur nous a manqué, explique-t-il. Donc ça me fait du bien d’être ici aujourd'hui, c’est le Ciel qui descend sur moi ».



Règles sanitaires strictes



Mais les plus grosses églises de Lagos ont, elles, renoncé à ouvrir leurs portes ce week-end, faute de pouvoir appliquer les règles sanitaires en vigueur, constate le pasteur Isi Iyere, pour qui « elles ont besoin de plus de temps pour se préparer, afin d’assurer la sécurité de leurs membres ».



Les mêmes règles de distanciations sociales sont appliquées dans les mosquées de Lagos. Certaines ont d’ailleurs dû refuser l’accès à une partie de leurs fidèles ce vendredi 7 août, faute d’espace nécessaire pour les accueillir.