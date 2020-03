Coronavirus au Sénégal: le défilé du 4 avril sera maintenu

Les préparatifs du défilé du 04 avril continuent, malgré la propagation de la pandémie du Coronavirus qui sévit dans le monde. Ce défilé est l’un des événements annuels qui mobilise plus de personnes, alors que les débats sur l’annulation des rassemblements religieux vont bon train.



La Direction de l'Information et des Relations Publiques (DIRPA) a envoyé un communiqué pour demander aux journalistes de se faire accréditer. "Le 04 avril est l'une des fêtes annuelles majeures inscrites dans le calendrier républicain. L'accréditation des journalistes demande beaucoup d'anticipation pour éviter qu'à la veille de la fête, la DIRPA et certains journalistes soient obligés de travailler tard la nuit pour cette opération. Pour cette raison, je vous demande de bien vouloir, dès à présent, nous envoyer la liste de vos journalistes à accréditer afin de permettre à nos infographistes de confectionner les badges d'accréditation à temps", lit-on dans la note.