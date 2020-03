Coronavirus au Sénégal : pourquoi le couple franco-sénégalais tarde à guérir ?

La liste des personnes atteintes de la pandémie du coronavirus s’allonge de jour en jour depuis la confirmation du premier cas le 2 mars. Le couple franco-sénégalais, testé positif au coronavirus et interné respectivement les 3 et 4 mars dernier à l’hôpital Fann, n'est toujours pas déclaré guéri.



Dans une interview accordée à nos confrères de L’Observateur, le Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses tropicales du Centre hospitalier national universitaire de Fann, confiait qu’il ne peut pas donner de date exacte pour leur guérison. « Chaque malade a sa manière d’évoluer. Mais en règle générale, c’est 10 jours. Certains guérissent en une semaine, d’autres en 10 jours, en moyenne », a-t-il expliqué dans L’Obs.



Depuis, deux semaines se sont écoulées et le couple est toujours placé sous traitement. Pourquoi le couple n’est toujours pas déclaré guéri. Ya-t-il des complications ? Selon des informations rapportées par le journal, « le retard de la guérison de ce couple, est dû en grande partie à leur âge avancé, mais leur état de santé reste stable ».



Interrogé sur les trois autres cas après le ‘patient 0’, Pr Seydi répond : « Les trois cas évoluent très bien, je ne veux pas me focaliser sur une personne en particulier. Car il faut respecter la confidentialité. Mais ils sont tous en voie de guérison et nous n’avons absolument aucun sujet d’inquiétude. A l’heure où je vous parle, tout évolue et manière excellente, mais en médecine, on est toujours prudent dans les pronostics », a-t-il conclu.