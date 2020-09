Coronavirus dans le monde : 1.202 morts aux Etats-Unis, 1.168 en inde et 1.075 au brésil en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce jeudi 10 septembre 2020. On recense plus de 28 millions de cas dans le monde et passe la barre des 912.000 décès dus au Covid-19 selon The Coronavirus App. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

Ce jeudi 10 septembre, le virus Covid-19 touche 28.105.758 cas confirmés et a fait au total 912.784 morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations.





Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 36.462 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce jeudi 10 septembre, le pays compte 6.549.426 cas. Le nombre de décès ce jour est de 1.202 morts en 24h, soit 195.239 décès au total. Donald Trump admet avoir volontairement minimisé la menace du coronavirus.



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce jeudi 10 septembre, 4.470.166 cas confirmés (+95.529 en 24h) et 75.119 morts, dont 1.168 en 24h. L'Inde devient le second pays le plus touchés en nombre de cas derrière les USA et dépasse le Brésil. L'Inde dépasse également le Mexique en nombre de morts et devient le 3ème pays le plus endeuillé. En Inde, l'épidémie semble hors de contrôle.



Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre élevé de nouvelles contaminations, 35.816 en 24h. Il enregistre ce jeudi 10 septembre, 1.075 morts en 24h. Le pays déclare 4.197.889 cas recensés au total et 128.539 décès au total, selon les chiffres donnés par le gouvernement. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le vaccin chinois serait disponible au Brésil dès décembre 2020.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de covid-19 fait état d'au moins 344.101 cas confirmés (+8.577 en 24h) et de 30.794 morts au total. On recense ce mercredi 9 septembre, 30 morts en centre hospitalier en 24h. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 10.475 décès au total, le prochain bilan sera donné mardi prochain. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 20.319 (+30 en 24h).



Le Maroc connaît une hausse de contaminations depuis le relâchement de l’état d’urgence sanitaire, qui est, à nouveau, prolongé d'un mois ce mercredi 9 septembre 2020. Le pays dénombre ce mercredi 9 septembre, 2.157 nouveaux cas de contaminations en 24h et 77.878 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 1.453 décès (+26 en 24h). La ville de Casablanca est verrouillée et les écoles fermées.



En Italie, on note 1.434 nouveaux cas ces dernières 24h, notamment dans le Nord du pays. On compte 14 décès de plus en 24h ce mercredi 9 septembre. Il est désormais de 35.577 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 281.583. La rentrée scolaire se fait sous "haute-surveillance".



Au Royaume-Uni, on compte 2.659 nouveaux cas en 24h le mercredi 9 septembre 2020 avec 355.219 cas au total depuis le début de l'épidémie. On compte ce mercredi 9 septembre, 8 mort en 24h soit 41.594 morts au total. Le Royaume-Uni met en place la "règle des six" et interdit les rassemblements de plus de 6 personnes en intérieur comme en extérieur.



L'Espagne recense, ce mercredi 9 septembre, 8.866 nouveaux cas de contamination dont 4.410 en 24h soit 534.513 cas au total. Le pays dénombre 34 décès depuis hier soit 29.628 au total. En quelques jours, l'Espagne est redevenue le pays européen le plus touché par le coronavirus.

Données du jeudi 10 septembre 2020 :



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+2.073 en 24h). Le pays compte ce jeudi 10 septembre 255.983 cas recensés pour 9.505 décès (+7). L’Allemagne « peut et va éviter » un nouveau confinement. L'Allemagne déconseille les séjours en Occitanie.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe atteint son pic. Le pays compte 642.431 (+1.990) cas recensés ce jeudi 10 septembre et 15.168 (+82) morts. L'Afrique du Sud teste un vaccin, développé aux Etats-Unis par la firme de biotechnologie Novavax, sur 2 900 volontaires, notamment pour comprendre comment ces vaccins fonctionnent parmi les personnes séropositives. Le PIB s'est effondré de 51%.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 100.403 cas (+175) au total et 5.577 décès dont 17 ces dernières 24h. Le traitement au plasma suscite l'espoir en Egypte.



Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 11.201 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce jeudi 10 septembre 702.776 cas de contaminations et 30.236 (+260) décès. Le pays passe le cap des 20.000 morts. Plus de 3.000 volontaires testent le vaccin chinois au Pérou.



La Corée du Sud compte ce jeudi 10 septembre, 155 nouveaux cas de contaminations, 21.743 cas au total pour 346 décès déplorés (+2 en 24h). La Corée du Sud a annoncé des mesures de distanciation sociale encore plus strictes pour endiguer la propagation du coronavirus et ferme la majorité des écoles de Séoul. La Corée du Sud fait face à une "deuxième vague" de l'épidémie de Covid-19, selon le gouvernement.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 7 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 85.153 cas au total et 4.634 (+0 en 24h) morts ce jeudi 10 septembre. La Chine assouplit les conditions d'entrée pour les Européens. La Chine teste depuis juillet des vaccins contre le Covid auprès de groupes à risques. La Chine s'est targuée mardi d'avoir passé avec succès le test de la lutte contre le coronavirus.



En Belgique, le nombre de nouveaux cas quotidiens remonte légèrement. On compte, 550 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 89.691 cas ce jeudi 10 septembre. La progression des nouveaux cas de Covid-19 en Belgique continue de ralentir. Le nombre d'hospitalisations grimpe légèrement. Il y a eu 5 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 9.917 morts au total.



Le Japon le covid continu de grimper avec 492 nouveaux cas de contamination en 24h. On dénombre 72.726 cas recensés au total et 1.393 (+16 en 24h) décès ce jeudi 10 septembre. Le Japon prévoit d'assouplir à compter du mois prochain les restrictions pour le retour de ressortissants étrangers. Le Japon va bientôt proposer des tests salivaires pour dépister la COVID-19



Le Venezuela recense 1.188 nouveaux cas en 24h soit 56.751 au total. Le pays, qui dénombre 8 décès en 24h avec un total de 452 morts lié au coronavirus depuis le début de la pandémie, ordonne une quarantaine stricte sur tout le territoire. Le Venezuela va tester les vaccins russe, chinois et cubain contre le coronavirus.



Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 409 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué. Le pays compte 725.667 (+3.364 en 24h) cas et 73.414 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis. Plus de 60 000 personnes ont succombé au Covid-19 au Mexique, un chiffre qui va au-delà du scénario « le plus catastrophique » qu'avaient envisagé les autorités sanitaires du pays.



Données du mercredi 9 septembre 2020 :



La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 1.271 nouvelles contaminations en 24h avec un total de 98.304 cas et 4.018 (+51) décès dus à la Covid-19. Pour l'instant, le nombre de nouveaux cas quotidiens continue d'exploser. Hongrie et Roumanie enregistrent leur pire croissance trimestrielle depuis 1989.



La Pologne compte actuellement 71.947 (+421) cas de contaminations et 2.147 (+11) morts dues au Covid-19. Le pays connaît un net regain des cas de contaminations ces derniers jours. Malgré cela, le pays exclut un nouveau confinement. La Pologne interdit les vols directs en provenance de 44 pays dont les États-Unis, le Brésil et l'Inde.



En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 127 décès en 24h, soit 22.669 au total. Le pays comptabilise désormais 393.425 (+2.313 en 24h) cas déclarés. Selon la BBC, il y aurait en réalité trois fois plus de morts que dans les bilans officiels et près de 42.000 personnes auraient déjà succombé au virus. La réouverture des écoles fait polémique dans le pays.



Au Chili, le pays compte 1.486 nouveaux cas en 24h, ce mercredi 9 septembre, le pays dénombre 427.027 cas recensés et 11.702 (+20) morts au total. Le Chili a franchi mardi le seuil des 400.000 cas confirmés de coronavirus. Le coronavirus fait resurgir la faim dans le pays.



Au Portugal, on compte ce mercredi 9 septembre, 646 nouveaux cas de contamination soit au total 61.541 cas et 1.849 morts (+3). Tandis que les autorités sanitaires s’inquiètent des signes d’une deuxième vague dans de nombreux pays, le Portugal, lui, commence à montrer un meilleur contrôle de la pandémie. Après la Grèce et la Thaïlande, le Portugal est le troisième pays le plus touché par la crise du tourisme selon le FMI. Le Portugal a lancé mardi 1er septembre son application de traçage du Covid-19 permettant de prévenir les personnes ayant croisé récemment quelqu’un testé positif au Covid-19, a annoncé le gouvernement.



La Suède est l'un des rares pays d'Europe à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. On compte, le mercredi 9 septembre, 173 nouveaux cas de contamination soit au total 85.880 cas infectés et 5.842 décès, dont 4 ces dernières 24h. Les autorités se disent satisfaites de leur recette contre le Covid-19 et estiment que les taux d'infection par le coronavirus sont en baisse. Pour la Suède, rien ne prouve que le port du masque généralisé soit efficace, d'ailleurs, la rentrée scolaire s'est faite sans masque le lundi 17 août 2020.



En Algérie on observe une tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination. On dénombre ce mercredi 9 septembre, 278 nouveaux cas avec 47.216 cas recensés et 1.581 décès (+10) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie. Le coronavirus a poussé des centaines de Subsahariens à quitter l'Algérie pour la Tunisie.



La Russie fait état de 5.218 nouveaux cas ce mercredi 9 septembre. Les autorités rapportent 1.041.007 cas détectés pour 18.135 (+142 morts). La Russie promet la production industrielle de centaines de milliers de doses de vaccin dès cet automne. Le vaccin russe contre le coronavirus a été testé depuis ce mercredi sur 40.000 Moscovites. Autres articles Belgique: le combat de métisses congolaises de la colonisation devant la justice

Ces États clés que Biden veut faire revenir dans le giron démocrate

Mali : une fin de semaine cruciale

Covid-19 : AstraZeneca suspend les essais cliniques de son vaccin en raison d'un participant malade

Comment l'accord avec les rebelles est une aubaine pour la paix au Soudan

sortiraparis.com









Dans la même rubrique : < > Belgique: le combat de métisses congolaises de la colonisation devant la justice Ces États clés que Biden veut faire revenir dans le giron démocrate Mali : une fin de semaine cruciale