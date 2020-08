Coronavirus dans le monde : 392 morts aux Etats-Unis, 566 au brésil et 231 au Mexique en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce lundi 31 août 2020. On recense plus de 25 millions de cas dans le monde et passe la barre des 854.000 décès dus au Covid-19 selon The Coronavirus App. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie.

Ce lundi 31 août, le virus Covid-19 touche 25.439.857 cas confirmés et a fait au total 854.791 morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 35.806 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce lundi 31 août, le pays compte 6.173.279 cas. Le nombre de décès ce jour est de 392 morts en 24h, soit 187.225 décès au total.Aux Etats-Unis, le Covid-19 continue à frapper de plein fouet le pays alors que ses alliés occidentaux semblent sortir doucement de l'épidémie.



Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre élevé de nouvelles contaminations, 16.158 en 24h. Il enregistre ce lundi 31 août, 566 morts en 24h. Le pays déclare 3.8462.311 cas recensés au total et 120.828 décès au total, selon les chiffres donnés par le gouvernement. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. L'île paradisiaque de Fernando de Noronha est réservée aux seuls touristes ayant eu le Covid-19.



Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 231 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué. Le pays compte 664.170 (+4.080 en 24h) cas et 68.008 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le troisième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis. Plus de 60 000 personnes ont succombé au Covid-19 au Mexique, un chiffre qui va au-delà du scénario « le plus catastrophique » qu'avaient envisagé les autorités sanitaires du pays. La rentrée scolaire des élèves mexicain s'est faite "devant la télévision", ce qui soulève de nombreuses critiques.



Le Maroc connaît une hausse de contaminations record depuis le relâchement de l’état d’urgence sanitaire, qui est, à nouveau, prolongé d'un mois. Le pays dénombre ce dimanche 30 août, 1.343 nouveaux cas de contaminations en 24h et 61.399 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 1.111 décès (+33 en 24h). Depuis début août, le Maroc connaît une flambée des contaminations au Covid-19, avec un millier de nouveaux cas par jour, le roi Mohamed VI affiche son inquiétude face à la "multiplication exceptionnelle des cas d'infection" au Covid-19. Malgré les nombreux efforts fournis pour endiguer la propagation du coronavirus, le Maroc est le troisième pays africain le plus touché par le coronavirus.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de covid-19 fait état d'au moins 277.943 cas confirmés (+5.413 en 24h) et de 30.606 morts au total. On recense ce dimanche 30 août, 4 morts en centre hospitalier en 24h. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 10.507 décès au total, le prochain bilan sera donné mardi prochain. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 20.099 (+4 en 24h).



En Italie, on note 1.365 nouveaux cas ces dernières 24h, notamment dans le Nord du pays. On compte 4 décès de plus en 24h ce dimanche 30 août. Il est désormais de 35.477 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 268.218. La courbe de contagion poursuit sa brusque hausse, l'Italie, comme ses voisins européens, fait face à une hausse inquiétante de nouveaux cas de coronavirus. Pendant la saison estivale, la Sardaigne est devenue un nouvel épicentre pour le coronavirus en Italie.



Au Royaume-Uni, on compte 1.715 nouveaux cas en 24h le dimanche 30 aout 2020 avec 334.467 cas au total depuis le début de l'épidémie. On compte ce dimanche 30 août, 1 mort en 24h soit 41.499 morts au total. Le Royaume-Uni maintient toujours sa quatorzaine pour les voyageurs en provenance de France. Le gouvernement français envisage des mesures de réciprocité.



L'Espagne recense, ce vendredi 28 août, 9.779 nouveaux cas de contamination dont 3.829 en 24h soit 439.286 cas au total. Le pays dénombre 15 décès en 24h soit 29.011 au total. L'Espagne réaffirme être un pays "sûr" pour les touristes malgré le rebond de l'épidémie. Le gouvernement espagnol espère que l’application de suivi du coronavirus, Radar Covid, arrivera en septembre dans tout le pays. L'Espagne va recouvrir à l'armée pour tracer les cas-covid.

Données du lundi 31 août 2020 :



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe atteint son pic. Le pays compte 625.056 (+2.505) cas recensés ce lundi 31 août et 14.028 (+47) morts. L'Afrique du Sud teste un vaccin, développé aux Etats-Unis par la firme de biotechnologie Novavax, sur 2 900 volontaires, notamment pour comprendre comment ces vaccins fonctionnent parmi les personnes séropositives.

En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 98.727 cas (+230) au total et 5.399 décès dont 23 ces dernières 24h. L'Égypte a rouvert ses frontières le 1er juillet, mais la saison touristique a du mal à démarrer. Les annulations s'accumulent et les professionnels du tourisme ont du mal à joindre les deux bouts. L'équipe de foot d'Al Masry est l'un des foyers du Coronavirus en Egypte : 16 cas positifs ont été enregistrés.



Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 7.731 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce lundi 31 août 647.166 cas de contaminations et 28.788 (+181) décès. Le pays passe le cap des 20.000 morts. Face à la recrudescence de cas, les médecins vénézuéliens sont autorisés à exercer en renfort, même s'ils n'ont pas validé leur diplôme au Pérou. Alors que le pays fait face à un nombre toujours croissant de cas de coronavirus qui menace de saturer le système de santé, le personnel soignant entame, mercredi 26 août, une grève nationale de 48 heures.





La Corée du Sud compte ce dimanche 30 août 2020, 248 nouveaux cas de contaminations, 19.947 cas au total pour 324 décès déplorés (+1 en 24h). La Corée du Sud a annoncé des mesures de distanciation sociale encore plus strictes pour endiguer la propagation du coronavirus et ferme la majorité des écoles de Séoul.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 20 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 85.051 cas au total et 4.634 (+0 en 24h) morts ce lundi 31 août. La Chine assouplit les conditions d'entrée pour les Européens. La Chine teste depuis juillet des vaccins contre le Covid auprès de groupes à risques. Le pays aurait largement endigué l'épidémie de coronavirus sur son sol. Le régime assure contrôler la situation sanitaire globale mais le Xinjiang proteste contre un confinement trop sévère.



En Belgique, le nombre de nouveaux cas quotidiens remonte légèrement. On compte, 443 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 85.042 cas ce lundi 31 août. La progression des nouveaux cas de Covid-19 en Belgique continue de ralentir. Le nombre d'hospitalisations grimpe légèrement. Il y a eu 3 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 9.894 morts au total. La Belgique impose test et quatorzaine aux Français qui viennent des zones rouges.



Le Japon le covid continu de grimper avec 841 nouveaux cas de contamination en 24h. On dénombre 67.264 cas recensés au total et 1.264 (+9 en 24h) décès ce lundi 31 août. Le Japon prévoit d'assouplir à compter du mois prochain les restrictions pour le retour de ressortissants étrangers.



Le Venezuela recense 1.918 nouveaux cas en 24h soit 45.868 au total. Le pays, qui dénombre 15 décès en 24h avec un total de 381 morts lié au coronavirus depuis le début de la pandémie, ordonne une quarantaine stricte sur tout le territoire. Le pouvoir accuse les migrants qui rentrent de propager le virus. Le Venezuela veut produire le vaccin russe anti-Covid-19 "Spoutnik V".



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+558 en 24h). Le pays compte ce lundi 31 août 243.103 cas recensés pour 9.452 décès (+1). À Leipzig, des chercheurs ont pris les devants en organisant un concert géant, une simulation grandeur nature avec 1.900 participants, dans le but d'analyser les risques de transmission du virus et obtenir des éléments pour déterminer la meilleure organisation possible afin de prévenir de nouvelles contaminations. La chancelière allemande Angela Merkel a dit vendredi s’attendre à une évolution de la pandémie de nouveau coronavirus "encore plus difficile" dans les prochains mois en automne et hiver.



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce lundi 31 août 2020, 3.624.613 cas confirmés (+79.457 en 24h) et 64.646 morts, dont 961 en 24h. L'Inde dépasse le Royaume-Uni en nombre de morts et devient le 4ème pays le plus endeuillé. Pour le dix-huitième jour consécutif, l'Inde a fait état mardi du chiffre le plus élevé au monde de nouveaux cas de contamination au coronavirus.



En Algérie on observe une tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination. On dénombre ce lundi 31 août, 365 nouveaux cas avec 44.146 cas recensés et 1.501 décès (+10) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie. Le pays, qui fait face à "une situation économique difficile et inédite", pourrait connaître une récession de 5,2 % en 2020.

Au Portugal, on compte ce lundi 31 août, 320 nouveaux cas de contamination en 24h, soit au total 57.768 cas et 1.819 morts (+1). Tandis que les autorités sanitaires s’inquiètent des signes d’une deuxième vague dans de nombreux pays, le Portugal, lui, commence à montrer un meilleur contrôle de la pandémie. Après la Grèce et la Thaïlande, le Portugal est le troisième pays le plus touché par la crise du tourisme selon le FMI.

Données du dimanche 30 août 2020, mises à jour dans la journée :



Au Chili, le pays compte 1.965 nouveaux cas en 24h, ce dimanche 30 août 2020, le pays dénombre 409.974 cas recensés et 11.224 (+63) morts au total. Le Chili a franchi mardi le seuil des 400.000 cas confirmés de coronavirus, mais l'épidémie se stabilise après avoir connu un pic en juin et juillet.

La Pologne compte actuellement 66.870 (+631) cas de contaminations et 2.033 (+14) morts dues au Covid-19. Le pays connaît un net regain des cas de contaminations ces derniers jours. Malgré cela, le pays exclut un nouveau confinement. Pour la première fois depuis la fin du communisme, la Pologne, plus grande économie d'Europe centrale, est entrée en récession, son PIB ayant baissé de 7,9% au 2e trimestre.

La Russie fait état de 4.941 nouveaux cas ce dimanche 30 août. Les autorités rapportent 990.326 cas détectés pour 17.093 (+68 morts). La Russie promet la production industrielle de centaines de milliers de doses de vaccin dès cet automne. Les premiers essais cliniques pourraient avoir lieu aux Philippines durant le mois d'août. Le président mexicain se dit prêt à jouer le cobaye pour le vaccin russe.

La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 952 nouvelles contaminations en 24h avec un total de 86.785 cas et 3.578 (+39) décès dus à la Covid-19. La Roumanie a adopté mercredi 29 juillet de nouvelles mesures pour endiguer la flambée des cas de coronavirus, dont le port du masque obligatoire dans certains espaces extérieurs et une activité réduite pour les bars et restaurants. Pour l'instant, le nombre de nouveaux cas quotidiens continue d'exploser. Hongrie et Roumanie enregistrent leur pire croissance trimestrielle depuis 1989.

En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 99 décès en 24h, soit 21.452 au total. Le pays comptabilise désormais 373.570 (+1.754 en 24h) cas déclarés. Selon la BBC, il y aurait en réalité trois fois plus de morts que dans les bilans officiels et près de 42.000 personnes auraient déjà succombé au virus. Le gouvernement iranien a fait fermer le journal Jahan-e Sanat après la publication d'une interview d'un expert sanitaire affirmant que le bilan de l'épidémie de coronavirus dans la République islamique pourrait être vingt fois plus lourd que les chiffres officiels.

Données du vendredi 28 août 2020, mises à jour dans la journée ou après le weekend :



