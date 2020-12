Coronavirus dans le monde dimanche 20 décembre : nouveaux cas et morts en 24h

Ce dimanche 20 décembre 2020, le virus COVID-19 touche 76.780.969 (+688.653) cas confirmés et a fait au total 1.701.919 (+12.299) morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. La progression de l'épidémie ralentie légèrement cette semaine dans le monde.



Alors que l'Inde est toujours au cœur de sa première vague, l'Europe a déjà bien entamé une seconde vague de contaminations tandis que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud affrontent déjà une 3e vague ! La recherche sur un éventuel vaccin accélère et certains pays, comme le Royaume-Uni ou la Russie, ont déjà à débuté les phases de vaccination sur le grand public.





En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 2.460.555 cas de contaminations au total dont au moins 17.565 ces dernières 24h. On recense ce samedi 19 décembre, 190 morts en 24h soit 60.418 au total. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 18.765 décès au total. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 41.644 (+190 en 24h). Le président Emmanuel Macron est testé positif à la Covid-19 et est isolé à la Lanterne, à Versailles.



En Belgique, on compte, 2.835 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 621.039 cas ce samedi 19 décembre. Il y a eu 84 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 18.455 morts au total. En Belgique, les commerces non essentiels peuvent rouvrir. En revanche, les métiers. de "contact" tels quel les coiffeurs et salons d'esthétique restent fermés au moins jusqu'au 1er février. Dès le 25 décembre 2020 il faudra obligatoirement présenter un test négatif pour pouvoir se rendre en Belgique.



Au Royaume-Uni, on compte 27.052 nouveaux cas en 24h avec 2.004.219 cas au total depuis le début de l'épidémie. Le pays dénombre ce samedi 19 décembre 2020, 534 mort en 24h soit 67.075 morts au total. Le Royaume-Uni devient le premier pays au monde à autoriser le vaccin Pfizer et BioNTech. Une mutation du virus dans le sud de l'Angleterre inquiète les autorités britanniques. Londres et le sud-est de l'Angleterre et le Pays de Galles se reconfinent dès demain. Le pays passe au stade 3 d'alerte. Le Royaume-Uni passe le cap des 2 millions de cas depuis de début de la pandémie.



En Suisse, alors que le nombre de cas explose et atteint les 4.478 nouveaux cas en 24h pour un total de 403.989 cas. Le pays comptabilise 6.561 morts dont 74 depuis hier. La Suisse annonce la fermeture de ses commerces, restaurants et autres lieux de vie dès 19h et le dimanche du 12 décembre au 22 janvier 2020. En dépit d'une seconde vague très virulente, les autorités refusent d'instaurer un confinement. Le vaccin Pfizer et BioNTech est également autorisé en Suisse.



En Autriche, on compte 2.296 nouveaux cas soit 337.209 au total et 82 décès en 24h pour 5.309 décès au total ce vendredi 18 décembre. L'Autriche passe la barre des 4.000 morts. L'Autriche se prépare à entamer son troisième confinement depuis le début de la pandémie. Le pays rentre de nouveau en confinement du 26 décembre et jusqu’au 18 janvier au moins.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 254.599 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce samedi 19 décembre, le pays compte 17.899.215 cas. Le nombre de décès ce jour est de 2.923 morts en 24h, soit 321.025 décès au total. Le pays franchit un nouveau record de morts en 24h ce mercredi 16 décembre 2020. Après le vaccin Pfizer et BioNTech celui de Moderna est également autorisé aux États-Unis. Joe Biden et son épouse seront vaccinés lundi.

En Allemagne, le nombre de nouveaux cas explose (+31.458 en 24h). Le pays compte ce samedi 19 décembre 1.483.450 cas recensés pour 26.274 décès (+823). La fermeture des bars, restaurants, lieux de loisirs culturels et sportifs initialement prévue du 2 au 30 novembre est prolongée jusqu'à début janvier 2021. L'Allemagne envisage de poursuivre les restrictions sanitaires jusqu'au printemps 2021. L'Allemagne durcit ses mesure avant Noël avec notamment la fermeture des écoles et des commerces non essentiels depuis mercredi. Le pays enregistre un nouveau record de cas en 24h depuis le début de la pandémie ce vendredi 18 décembre 2020.



En Inde, la courbe des cas de contamination semble se stabiliser. L'Inde recense, ce samedi 19 décembre, 10.015.973 cas confirmés (+26.991 en 24h) et 145.322 morts, dont 342 en 24h. Les hôpitaux privés de la capitale doivent désormais réserver 80 % des lits de réanimation et 60 % des lits classiques aux malades atteints par le coronavirus. Toute opération non urgente doit être reportée. L'Inde va produire près de 100 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V. Le pays passe la cap des 10 millions de cas.



En Italie, on note 16.308 nouveaux cas ces dernières 24h. On compte 553 décès de plus en 24h ce samedi 19 décembre 2020. Le nombre de décès est désormais de 68.447 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 1.938.083. L'Italie se reconfine pour les fêtes de fin d'année, du 21 décembre 2020 au 6 janvier 2021.