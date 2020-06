Coronavirus dans le monde : la Chine teste et rassure, bientôt un million de cas au Brésil ?

Le dernier bilan en date sur la pandémie de coronavirus faisait état jeudi soir de plus de 8 millions de cas à travers le monde pour près de 500 000 morts. Le virus apparu en Chine en fin d'année 2019 continue de causer des ravages à l'échelle du globe, notamment aux Etats-Unis, au Brésil, en Inde, au Mexique mais aussi en Afghanistan ou en Russie. Les pays européens semblent eux avoir passé la vague du virus mais la vigilance reste de mise avec l'apparition de foyers épidémiques et la crainte d'une deuxième vague.



En Chine, la situation inquiète également. Alors que le pays où le virus s'est déclaré semblait avoir contenu l'épidémie après plusieurs mois de vase clos autour de l'épicentre, la ville de Wuhan, l'arrivée de nouveaux cas à Pékin a causé la stupeur puis la mise en place de nombreuses mesures. Si 21 nouveaux cas ont été signalés jeudi, les autorités pékinoises assurent désormais que l'épidémie est contrôlée au moyen de vastes campagnes de tests et d'isolement de nombreux quartiers résidentiels. "L'épidémie est sous contrôle", a ainsi indiqué l'épidémiologiste en chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies, Wu Zunyou, avant d'ajouter : "Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux cas demain mais ils seront de moins en moins nombreux". Même si aucun nouveau décès lié au virus n'a été enregistrée depuis l'apparition de ce nouveau foyer d'infection, qui serait né sur le marché de Xinfadi, au cœur de Pékin, l'inquiétude est de retour au sein de la population.