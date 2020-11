Coronavirus dans le monde le dimanche 22 novembre : nouveaux cas et morts en 24h

Ce dimanche 22 novembre 2020, le virus COVID-19 touche 58.623.374 (+609.188) cas confirmés et a fait au total 1.395.093 (+10.114) morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. L'OMS a annoncé un record absolu de nouveaux cas de contamination en 24h dans le monde pour la journée de samedi avec près de 661.000 nouvelles contaminations.



Alors que l'Inde est toujours au cœur de sa première vague, l'Europe a déjà bien entamé une seconde vague de contaminations tandis que les États-Unis et le Japon affrontent déjà une 3e vague ! La recherche sur un éventuel vaccin accélère et certains pays se disent prêts à débuter les phases de test sur le grand public.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 174.845 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce dimanche 22 novembre, le pays compte 12.450.614 cas. Le nombre de décès ce jour est de 1.562 morts en 24h, soit 261.790 décès au total. Une grande partie de la Californie est soumise à un couvre-feu de 22h à 5h du matin jusqu'au 21 décembre 2020. La recrudescence de cas de et décès inquiète à l'approche de Thanksgiving.



Au Royaume-Uni, on compte 19.875 nouveaux cas en 24h avec 1.493.383 cas au total depuis le début de l'épidémie. Le pays dénombre ce samedi 21 novembre 2020, 340 mort en 24h soit 54.626 morts au total. L'Angleterre se reconfine jusqu'au 2 décembre.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 2.127.051 cas confirmés (+17?881 dont 15.989 cas confirmés par RT-PCR en 24h et 1.892 cas confirmés par test antigénique) et de 48.518 morts au total. On recense ce samedi 21 novembre, 276 morts au total. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 15.287 décès au total. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 33.231 (+276 en 24h). La France se prépare à accueillir des malades étrangers.



Au Danemark, on compte 1.273 nouveaux cas de contamination en 24h, soit au total 69.635. Le pays comptabilise 781 décès dont 3 ces dernières 24h. Au Danemark, le ministre de l'Agriculture démissionne suite à la "crise des visons". De nombreux éleveurs danois ont défilé en tracteur ce samedi 21 novembre 2020 pour protester contre la décision du gouvernement d'abattre leurs visons.



Le Japon le COVID continu de grimper avec 2.398 nouveaux cas de contamination en 24h, soit le nombre le plus élevé de cas en 24h du pays depuis le début de l'épidémie. On dénombre 127.665 cas recensés au total et 1.963 (+20 en 24h) décès ce samedi 21 novembre.



L'Espagne recense aux dernières remontées, 1.556.730 cas au total, et 15.156 cas en 24h. Le pays dénombre 42.619 morts au total soit 328 depuis la veille. L'Espagne rend obligatoire le test PCR pour les voyageurs arrivant de France. L'Espagne se dit prête à lancer une campagne de vaccination massive. Contrairement au reste du pays qui privilégie les tests PCR, la région Madrid incite ses habitants à avoir recours à des tests antagoniques, moins fiables, mais aussi moins chers et dont le résultat est donné en 15 minutes seulement.



En Australie, le pays compte actuellement 27.807 cas dont 18 ces dernières 24h et 907 décès au total dont aucun décès ces dernières 24h. L'état d'Adélaïde en confinement pour une durée initiale de 6 jours depuis le mercredi 18 novembre 2020, se déconfine plus tôt que prévu. En effet, un pizzaïolo aurait menti sur l'origine de sa contamination, induisant en erreur les autorités locales qui avaient pris la décision de confiner pour protéger la population.



La Turquie entre en confinement partiel le vendredi 20 novembre 2020. Dans tout le pays, restaurants et cafés, centres commerciaux et coiffeurs qui devront fermer à 17h. Le pays comptabiliser 5.532 nouveaux cas et 135 décès en 24h le samedi 21 novembre 2020. Soit un total de 12.219 décès et 440.805 cas de contamination dans le pays depuis le début de la pandémie.