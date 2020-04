Coronavirus: des ressortissants de RDC bloqués à Dubaï depuis 2 semaines

C’est dans une vidéo que Charlène, en pleurs, explique ses misères aux siens restés au pays : « Vous voyez où je suis ? Regardez sur les images que je vous envoie. On n’a plus les moyens de payer le loyer. Il n’y a pas d’argent pour manger. Donc, on est là enfermés dans la chambre. Cela fait depuis pratiquement 12 ou 13 jours que nous sommes enfermés. Il y a d’autres gens qui sont ici en train de faire une crise de tension. Les visas ont déjà expirés. Il y a aussi des passeports avec la date dépassée. »



« Nous supplions le chef de l’État »



Ces Congolais, hommes et femmes, qui disent être 250, s’étaient présentés à l’aéroport de Dubaï le 20 mars dans l’espoir de rentrer à Kinshasa, et ont été refoulés. Impuissants, ils ont assisté à l’évacuation d’autres étrangers, y compris des Africains des pays voisins. D’où l’appel du pasteur Moïse au chef de l’État, Félix Tshisekedi : « Nous supplions le chef de l’État, nous voulons rentrer au pays. Nous sommes des parents, On a laissé des enfants. Nous sommes bloqués. Nous vous supplions : nous voulons rentrer au pays. »



Joint au téléphone, le porte-parole du gouvernement déclare que la question préoccupe les autorités du pays. Selon Jolino Makelele, il se pose un problème de logistique qui devra être résolu dans les jours qui viennent.