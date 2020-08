Coronavirus en Afrique: Plus de 1.000.000 de cas recensés avec 23 000 décès signalés

Ce jeudi 13 août 2020 , plus d'un million (1 000 000) de cas de coronavirus en Afrique - avec plus de 759 000 guérisons associées et 23 000 décès signalés. Consultez les chiffres par pays sur le tableau de bord covid-19 de l'Organisation mondiale de la santé pour la Région Afrique :