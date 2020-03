Coronavirus en Afrique: l’OMS suggère la mise en place de «couloirs humanitaires»

L'alerte vient du directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce mercredi 18 mars, Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé l'Afrique à « se réveiller » face à la menace du coronavirus, soulignant que le continent devait se préparer au « pire ». La stratégie d'endiguement risque en effet de ne plus protéger les pays africainstrès longtemps et le nombre de cas pourrait se multiplier dans les prochaines semaines. Que faire ? Comment contenir le virus sans se couper de l'approvisionnement en médicaments et en matériel ? Pour le Docteur Michel Yao, le responsable des opérations d’urgence de l’OMS en Afrique, il faut mettre en place des couloirs humanitaires vers les pays qui ont fermé leur espace aérien. Il répond par téléphone aux questions de Laurent Correau.