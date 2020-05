Coronavirus en France : 96 morts en 24h ce samedi 16 mai

En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 27.625 morts au total : 17.412 décès en hôpital et 10.213 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad. On compte ce samedi 16 mai 104 morts en France en 24h.



La France compte actuellement 19.432 personnes hospitalisées dont 350 nouveaux patients et 429 personnes hospitalisées en moins en tenant compte des entrées et sorties. Le pays recense 2.132 personnes en soins intensifs en réanimation, soit 71 personnes en moins en tenant compte entrées et sorties. Enfin, 61.066 personnes sont sorties guéries des hôpitaux français.





Le nombre de décès baisse à nouveau ce samedi 16 mai. Le nombre de personnes hospitalisées et admises en réanimation continue de baisser.



4 régions concentrent à elles seules le plus grand nombre de cas, soit 76 % du total. Il s'agit des régions suivantes :



. Ile-de-France

. Grand Est

. Auvergne Rhône Alpes

. Hauts de France



Selon le dernier bilan, c'est l'Ile-de-France qui comptabilise le plus de personnes hospitalisées (8.164) et le plus de décès (6.710) et 917 personnes en réanimation (943 hier), suivi par le Grand Est avec 2.834 personnes hospitalisées et 3.256 décès. Parmi les régions de France les plus touchés par la pandémie COVID-19, on compte l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 1.769 personnes hospitalisées et 1.562 décès, les Hauts de France avec 1.767 personnes hospitalisées et 1.616 décès, la Provence-Alpes Côte d'Azur avec 1.120 personnes hospitalisées et 836 décès, la Bourgogne-Franche-Comté avec 811 personnes hospitalisées et 959 décès, et enfin l'Occitanie avec 349 hospitalisations et 469 décès.