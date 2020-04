Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie ce mardi 14 avril

Les grands créanciers du Club de Paris (pays prêteurs) et du G20, dont la Chine qui est l’un des plus gros créanciers en Afrique avec une créance estimée à 145 milliards de dollars, sont tombés d’accord pour un moratoire sur la dette des 76 pays les plus pauvres de la planète dont 40 pays en Afrique. Cet accord, obtenu par la France, concerne 20 milliards d’euros à rembourser en 2020 par ces 76 pays, et possiblement 12 milliards supplémentaires dus à la Banque mondiale. Paris affirme en effet qu’un accord est en bonne voie.



Le Fonds monétaire international (FMI) de son côté n’a pas attendu ce moratoire pour agir. Dès mardi soir, la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva annonçait que le Fonds allait payer lui-même payer la dette de 25 pays à faibles revenus dont 19 pays africains pour une période de six mois. Ce qui revient à annuler une partie de la dette de ces pays envers le FMI.



Le ministère de la Santé « recommande à la population de porter un masque de tissus en public » et publie des indications pour bien utiliser et porter ce masque.