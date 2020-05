Coronavirus : l'Espagne rouvre ses frontières aux touristes à partir de juillet

La question des vacances après une longue période de confinement préoccupe. Où pourra-t-on partir et quand ? À l'étranger, en Europe ou en France, quelles sont nos choix ? Ce samedi 23 mai 2020 une nouvelle option se présente : le premier ministre espagnol Pedro Sanchez annonce que l'Espagne pourra de nouveau accueillir des touristes à partir de juillet 2020.



Jusque là, l'Espagne limite les entrées dans le pays. En ce moment, "l’entrée sur le territoire espagnol demeure limitée aux ressortissants espagnols, aux personnes résidant en Espagne, aux travailleurs transfrontaliers et aux personnes pouvant prouver un cas de force majeure ou une situation d’impérieuse nécessité." Il faut dire que de nombreux pays ont fermé leurs frontières, et ce, pour contrôler la circulation du coronavirus.



Le débat autour de leur réouverture est suivie de près : de leur côté, les maires d'Espagne se sont montrés inquiets, car l'économie de nombreuses villes côtière dépend du tourisme. Il raconte : "En attendant de connaître les règles, nous travaillons sur des protocoles qui renchérissent le moins possible les séjours des visiteurs. Il faudra éviter que les transats soient trop près, contrôler les distances dans les piscines des hôtels, remplacer les buffets par d'autres formes de petit-déjeuner, par exemple.".



Tandis que certaines informations laissaient présager une fermeture des frontières espagnoles jusqu'en octobre 2020, finalement il s'avère que le gouvernement d'Espagne a bien l'intention d'accueillir de nouveau les touristes pour les vacances d'été. Le premier ministre Pedro Sanchez a également précisé la reprise à partir de la semaine du 8 juin 2020 en ce qui concerne les grandes compétitions sportives et professionnelles dont la Liga de football.