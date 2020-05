Coronavirus : la Centrafrique enregistre son premier décès

Le ministère centrafricain de la Santé a annoncé samedi avoir enregistré le premier décès causé par la maladie à coronavirus dans le pays, où la pandémie se propage depuis plusieurs semaines.



Dans un communiqué, le ministère affirme que 552 cas positifs ont été recensés en Centrafrique, et que 18 personnes ont guéri de la maladie.



Près de 12.000 personnes ont été dépistées, selon les autorités sanitaires.



"La République centrafricaine se trouve à un tournant de l'épidémie de Covid-19 qui se caractérise par une augmentation rapide du nombre de cas importés et autonomes", avaient alerté lundi les autorités.

Ce pays a l'un des systèmes de santé les plus vulnérables du continent. Plusieurs partenaires étrangers lui ont apporté leur soutien dans la lutte contre le coronavirus.



Début mai, l'Union européenne a inauguré un pont aérien humanitaire entre la France et Bangui, la capitale centrafricaine, pour acheminer du matériel.



La Chine a également livré du matériel de dépistage, tandis que les Etats-Unis ont octroyé un don de 3 millions de dollars (environ 1,8 milliard de francs CFA), principalement affectés à des activités de distribution d'eau et d'assainissement.