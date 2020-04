Coronavirus: la Chine corrige le tir vis-à-vis des Africains

L’image de ces hommes d’affaires contraints à dormir sur les trottoirs de la capitale de la province du Guangdong, après avoir été chassés de leurs hôtels ces derniers jours, a provoqué une véritable crise diplomatique entre la Chine et le continent africain. Aujourd’hui, visiblement Pékin cherche à corriger le tir.



La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a en effet ravivé les braises de la colère des Africains de Canton. Voilà une semaine que la communauté dénonçait des mesures stigmatisantes, pour ne pas dire discriminantes, à son encontre.



Sous couvert de prévention d’une seconde épidémie de coronavirus en Chine via des cas de contaminations importées de l’étranger, des propriétaires ont chassé les Africains de leurs logements, les voyageurs de leurs hôtels. Jusqu’à présent, les autorités locales faisaient la sourde oreille, prétextant que la campagne de mise en quarantaine et de test de dépistage de la pneumonie virale s’adressait à l’ensemble des populations sans exception.



Or sur une vidéo postée ce week-end, un panneau rédigé en anglais montre clairement l’interdiction faite aux noirs d’entrer dans un McDonald de la ville.