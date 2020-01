Coronavirus: la Chine multiplie les mesures pour endiguer la maladie... le bilan passe à 41 morts

Le bilan du coronavirus en Chine s'est alourdi à 41 morts, a annoncé ce samedi la Commission nationale de santé, après que 15 nouveaux décès dus à l'épidémie ont été recensés dans la province du Hubei où le virus est apparu le mois dernier. Des mesures nationales de dépistage du nouveau virus ont été prises également ce samedi dans les trains, les bus et les avions, afin de tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus, alors que dès la semaine prochaine des centaines de millions de Chinois qui étaient en visite dans leurs familles vont devoir voyager pour rentrer chez eux, donnant la possibilité au virus de se propager à nouveau.



Pour faire face à l’épidémie, Pékin a annulé toutes les célébrations liées au Nouvel An lunaire et la Cité interdite, le lieu le plus touristique du pays, est fermé jusqu’à nouvel ordre, tout comme certaines parcelles de la Muraille de Chine et à Shanghai, Disneyland, théâtres et musées ont également fermé, rapporte notre correspondante, Angélique Forget.



56 millions de personnes à l'isolement



Par ailleurs, le cordon sanitaire a été élargi à cinq villes supplémentaires de la province de Hubei où se trouve la ville de Wuhan où est apparue la maladie. Cinq villes ont été ajoutées aux 13 qui étaient déjà concernées par ce dispositif, qui implique notamment l'arrêt des transports publics à destination de ces agglomérations. Les avions et les trains vont rester à l’arrêt dans la région, seules les voitures privées peuvent circuler, annoncent les autorités locales. Quelque 56 millions de personnes sont concernées par cette mesure d'isolement.



Dans cette région, la situation est cahotique, rapporte encore notre correspondante. Les hôpitaux sont débordés. Ils manquent de lits, de médecins… Un appel au don de masques chirurgicaux et de produits de protection a été lancé.



L'agence Chine nouvelle annonce encore que 450 médecins et autres personnels médicaux rattachés à l'Armée sont arrivés en avion dans la ville de Wuhan.