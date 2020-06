Coronavirus : la ministre de la Jeunesse déplore le relâchement de la population

La ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall, a déploré le relâchement de la population, au moment où le nombre de cas positifs au coronavirus ne cesse de grimper au Sénégal, appelant au respect des mesures barrières, lors d'une rencontre à Guédiawaye.



"Nous avons senti un certain relâchement des populations alors qu'il y a une prolifération des cas communautaires. Guediawaye fait partie des épicentres du virus dans la région de Dakar. Nous devons rester très vigilants pour endiguer définitivement cette pandémie. C'est la raison pour laquelle je lance un appel aux femmes et aux jeunes car ce sont les couches les plus vulnérables de la population, mais également les couches les plus importantes", a-t-elle soutenu.



Selon elle, si les couches font face à la pandémie, des solutions vont être trouvées. " Nous sommes dans un combat communautaire, donc Guediawaye ne doit pas rester en rade. Nous devons prendre les devants pour définitivement faire disparaitre ce virus à dans notre commune parce-que tous les jours on entend des cas communautaires".