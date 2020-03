Coronavirus : la situation dans le monde, plus de 30 000 décès

Dans le monde, le nombre de personnes contaminées atteint 640 589 cas. On compte ce jour, 30 249 morts dans le monde. Alors que l'épidémie de Coronavirus s'étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter, l'OMS demande aux pays d'attaquer et de tester tous les cas suspects. Elle prévient qu'une pénurie de protection pour les soignants est à venir.



Côté Italie, le bilan reste catastrophique. On compte 899 décès de plus en 24h ce samedi 28 mars, ce qui fait dépasser la barre des 10 000 décès les portant à 10 023 au total depuis le début de l'épidémie. Malgré tout, une notre d'espoir règne puisqu'en Lombardie - la région la plus touchée - le nombre de personnes hospitalisées et en soins intensifs restent stable.



En France, Le Premier Ministre Edouard Philippe avec le Ministre de la santé, Olivier Véran ont fait le point sur la situation en toute transparence ce samedi 28 mars 2020 pour répondre aux "questions que les Français se posent légitimement" et pour dévoiler les stratégies adoptées par le gouvernement. Edouard Philippe a annoncé le renouvellement du confinement en France qui se poursuit de deux semaines à compter de mardi, soit jusqu'au mercredi 15 avril minimum avec la poursuite des mesures actuelles. le gouvernement souhaite voir l'évolution de la pandémie en France avant de statuer pour une poursuite. Selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires, 37 575 personnes sont contaminées par le COVID-19 et 2 314 sont décédées, soit 319 décès supplémentaires en 24 heures et 4 273 personnes en réanimation. On recense actuellement 17 620 personnes hospitalisées. 6 624 personnes sont sorties guéries de l'hôpital.



Côté Royaume-Uni, où le Premier Ministre Boris Johnson et le Ministre de la Santé Matt Hancock ont été testés testé positif, on recense ce samedi 28 mars 260 décès en 24h, soit 1019 morts au total et 17 089 personnes testées positives au Covid-19. Boris Johnson a annoncé un confinement national pour au moins 3 semaines du Royaume-Uni.



En Russie, le gouvernement décide la fermeture totale des frontières pour limiter la propagation du Covid-19. Le gouvernement Russe a annoncé vendredi, la fermeture de tous les cafés et restaurants à partir de samedi. Le pays compte actuellement 1264 cas détectés pour 4 morts.



En Espagne le bilan est toujours catastrophique même si le pourcentage de progression semble ralentir, le virus a causé la mort de 832 personnes de plus en 24 heures ce samedi 28 mars, soit 65 de plus que la veille. Ce qui porte le nombre total de décès à 5 690. Le nombre de cas de contamination passe lui à 65 719 cas. L'Espagne est le quatrième pays le plus touché dans le monde par cette pandémie. Le gouvernement a décidé dans la nuit de mercredi à jeudi, la prolongation du confinement. Initialement prévu de 15 jours, celui-ci est prolongé jusqu’au 14 avril pour le moment. Le gouvernement espagnol a décrété l’état d’urgence.



L'Irlande passe en confinement total ce samedi 28 mars pour sauver le plus de vies possible et ce, jusqu'au 12 avril au moins. On compte actuellement 2121 cas détectés et 22 morts.



En Haïti, la situation promet d'être catastrophique. Ce pays ne compte que 124 lits en soin intensifs pour 11 millions d'habitants. Le Président a décrété l'état d'urgence sanitaire, demande à la population de limiter leurs déplacements au strict minimum et impose un couvre-feu de 20h à 5h.



Aux Etats-Unis, le bilan continue de s'alourdir dépassant ainsi la barre des 100 000 personnes attentes. On compte ce Samedi 28 mars 104 837 cas recensés, le pays est désormais celui qui compte le plus de personnes infectés, dépassant la Chine et l'Italie. Le nombre de décès est actuellement de 1 711, avec 345 décès ces dernières 24 heures . C'est à New York que la pandémie sévit le plus. Alors que l'OMS les désigne comme le nouveau foyer de pandémie, le gouvernement se concentre sur son économie. Le pays a signé un plan de relance de 2 000 milliards de dollars.



La Chine, de son côté, a déclaré ce jeudi 26 mars, 55 nouveaux cas de contamination dont 54 "importés" de l'étranger. La Chine a levé le confinement dans le Hubei mercredi matin, les trains et cars sont pris d'assaut. La ville de Wuhan doit attendre le 8 avril de son côté. Elle a décidé de fermer ses frontières à la plupart des étrangers à partir de samedi, voyages d'affaires exceptés.



En Allemagne, le nombre de cas ne cesse d'augmenter mais il faut savoir que le pays teste massivement, près de 500 000 tests par semaine selon les autorités. Le pays compte à ce jour 50 871 cas recensés pour 351 décès, un nombre relativement bas étant donné le nombre de cas déclarés.



Les cas en Iran explosent avec 32 332 cas recensés. Le gouvernement annonce 144 nouveaux décès en 24 heures, avec un bilan officiel, ce jeudi 26 mars, de 2 378 morts.



L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui comptait 1 170 cas recensés ce samedi, a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi une période de confinement de trois semaines avec déploiement dans la rue de l’armée. Les habitants de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, seront eux aussi placés en « confinement total » mais « intermittent » pendant trois semaines.



En Inde, le premier ministre Narendra Modi a annoncé un confinement total de trois semaines pour ses 1,3 milliard d’habitants, lors d’une allocution télévisée ce mardi 23 mars. L'Inde compte actuellement 887 cas recensés et 20 morts.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte actuellement 4 268 cas et 76 morts.



Côté Corée du Sud, on constate une nouvelle augmentation des cas infectés au Covid-19. Le pays compte ce mercredi 9 478 cas pour 144 décès recensés.