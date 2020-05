Suspendu depuis le 19 mars en raison de la pandémie du coronavirus, le Championnat de Turquie reprendra le 12 juin. Le Championnat de Turquie, suspendu depuis près de deux mois en raison de la pandémie du coronavirus, reprendra le 12 juin, a annoncé, ce mercredi la Fédération turque de football (TFF). Presque trois mois après son interruption, la Süper Lig va reprendre.



Lors d’un point presse, le président de la Fédération turque de football (TFF), Nihat Ozdemir, a en effet annoncé que le championnat redémarrerait le 12 juin prochain. « Nous avons pris la décision de redémarrer les ligues professionnelles […] aux dates des 12, 13 et 14 juin », a-t-il notamment déclaré. Pour rappel, le championnat turc avait été stoppé le 19 mars dernier en raison de l’épidémie mondiale du Covid-19. Une décision qui emboîte le pas à celle de l’Allemagne (qui devrait reprendre le 15 mai) et qui prend le contre-pied des championnats français et néerlandais.