Coronavirus : le monde se barricade

Des dizaines de Français bloqués à l'aéroport de Marrakech depuis bientôt 24 heures. Le Maroc a en effet choisi de limiter les liaisons avec la France en raison du coronavirus, prenant de cours des milliers de ressortissants coincés sur place. "On a appris hier (vendredi) que les frontières étaient fermées. Notre vol est mardi et est annulé donc pour l'instant on n'a rien, on n'a aucune information et on ne sait pas comment rentrer", confie une Française au Maroc.



827 euros le vol Casablanca-Paris

Les autorités françaises ont promis de régler le problème rapidement. Des touristes en vacances au Maroc ont choisi de prendre le dernier vol maintenu vers l'Hexagone. Et la note est salée : 827 euros le vol Casablanca-Paris. En Europe, la lutte contre le coronavirus s'accélère, comme en République tchèque où toutes les crèches ont été fermées puis désinfectées.