Coronavirus : plus de 1 400 morts au Royaume-Uni, fin de quarantaine pour le prince Charles

Selon le dernier bilan communiqué par les autorités, lundi 30 mars, 180 personnes sont décédées en 24 heures. La veille, 209 décès supplémentaires avaient été signalés Lundi matin, le nombre de cas recensés s'élevait à 22 141, selon le ministère de la Santé.Le prince Charles en "bonne santé"Atteint par le coronavirus, le prince Charles est désormais sorti de quarantaine et se trouve en "bonne santé", ont par ailleurs annoncé les services de l'héritier de la couronne britannique.Après avoir consulté ses médecins, "le prince de Galles n'est plus à l'isolement", a confirmé Clarence House (les services du fils aîné de la reine Elizabeth II).Âgé de 71 ans, l'héritier du trône s'était placé en quarantaine pendant sept jours , conformément aux recommandations du gouvernement britannique.Elizabeth II, 93 ans, s'est quant à elle retirée pour plusieurs semaines au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Elle a rencontré son fils pour la dernière fois le 12 mars, et le Premier ministre Boris Johnson, lui aussi testé positif , le 11 mars, leurs deux derniers entretiens hebdomadaires ayant eu lieu par téléphone.Le chef du gouvernement, qui présente des symptômes légers, se trouve en quarantaine au 10 Downing street. "Il est en mesure de faire tout ce qu'il a à faire pour diriger la réponse face au coronavirus", a déclaré lundi un porte-parole.