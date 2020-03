Coronavirus : quelles sont les fausses nouvelles en Afrique?

Il y a eu relativement peu de cas confirmés de ce virus en Afrique jusqu'à présent, mais les autorités de certains pays du continent doivent encore faire face à une vague de désinformation.



1 - Non, vous n'avez pas besoin de vous raser la barbe pour vous protéger contre le virus

Un vieux graphique créé par les autorités sanitaires américaines sur les poils du visage et les masques respirateurs a été utilisé à tort pour suggérer aux hommes de se raser la barbe pour éviter d'attraper le coronavirus.



Le titre du journal nigérian Punch disait "pour être à l'abri du coronavirus, rasez votre barbe", avertit le CDC.



L'image du Centre américain de contrôle des maladies (CDC) montre des dizaines d'exemples de poils sur le visage et ce qu'il faut éviter lorsqu'on porte un masque respiratoire.



Les barbes telles que les moustaches latérales et le Zappa sont approuvées, mais le Garibaldi et le French Fork peuvent interférer avec la valve et empêcher le bon fonctionnement du respirateur.