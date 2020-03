Coronavirus : un navire-hôpital militaire de 1000 lits arrive à New York

La pandémie de Covid-19 continue de propager à travers le monde, et notamment aux Etats-Unis, avec un nombre de cas en forte hausse. En France, où la population connaît son 14e jour de confinement ce lundi 30 mars, l'évacuation des patients des régions les plus touchées se poursuit. Suivez les dernières informations.



Un navire-hôpital militaire est arrivé ce lundi dans la ville, afin de désengorger les hôpitaux débordés. Ce navire, équipé de 12 salles d'opération et 1.200 soignants, doit accueillir des malades nécessitant des soins intensifs non liés au virus, afin de permettre aux hôpitaux de se concentrer sur les malades du Covid-19.