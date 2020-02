Coronavirus: un second cas diagnostiqué en Californie ; les États-Unis reportent leur sommet avec l'Asean

Les autorités sanitaires de Californie ont confirmé vendredi l'existence d'un second cas de contamination d'origine inconnue par le nouveau coronavirus aux Etats-Unis. Plus d'une soixantaine de cas de contamination par le Covid-19 ont été recensés aux Etats-Unis, sans faire de victime.



Les Etats-Unis ont reporté sine die un sommet avec l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) qui devait se tenir en mars à Las Vegas, à cause des craintes liées à l'épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi un responsable américain.