Coronavirus: une journée de prière et de lecture collective du Coran organisée à Massalikul Jinaan ce mercredi

Une journée de prière et de lecture collective du Coran sera organisée ce mercredi 4 mars 2020 dans la matinée jusqu'à 14 heures à la Grande mosquée, Massalikul Jinaan, sise à Dakar. C’est suite au « ndiguel » (recommandation) de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, transmis par Hamadoul Mbackiou Faye, son représentant à Dakar.



«Toute la communauté Mouride vous prie de bien vouloir assister à la journée de prière et de lecture collective du Saint Coran ce mercredi 04 mars 2020 correspondant avec le 8e jour du mois béni de Rajab 1441 de l'Hégire », indique un communiqué parvenu à PressAfrik mardi.



En effet, le Khalife a exhorté tous les croyants, musulmans et disciples de retourner à Dieu, de faire l'aumône, de se repentir sincèrement et de prier Dieu pour qu’IL nous donne une sécurité et une paix durable au Sénégal, dans la Ummah islamique et partout dans le monde.



« Ce sera l'occasion d'implorer aussi notre Seigneur, de nous épargner de la psychose née de l’apparition du coronavirus et des autres difficultés », a informé la même source.