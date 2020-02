#Coronavirus_Italie: le président de l’Association des Sénégalais de Brescia et Province sensibilise ses compatriotes (Vidéo)

Les Sénégalais vivant en Italie dans les zones touchées par l'épidémie Coronavirus comme la Lombardie (dans le nord) sont dans une "panique générale". Seydina Camara, le président de l’Association des Sénégalais de Brescia et Province sensibilise ses compatriotes, pour éviter toutes propagation du virus. « Au nom de l’association dont je suis dépositaire et responsable moral, j’appelle d’abord à accepter que cette maladie commence à gagner du terrain. Que mes compatriotes prennent toutes leurs dispositions pour que la propagation du virus soit évitée», lance t-il aux Sénégalais résidant dans le nord de l’Italie.

Prenant acte, que des mesures ont été prises par les autorités italiennes que ce soit dans les lieux de culte, dans les écoles ou dans les lieux de loisirs, le sieur Camara invite ses compatriotes « à limiter pour le moment certains déplacements , de s’approvisionner le maximum possible en cas de sortie, se munir d’une masque de protection », conseille t-il.