Corruption dans le football: Une vidéo enfonce l’arbitre Sénégalais Daouda Guèye

Dans des vidéos déjà remises à la Confédération africaine de football (Caf), le journaliste d’investigations Anas Aremayaw et son agence « Tiger Eye » révèlent comment des officiels du football africain, notamment plusieurs arbitres, ont accepté de l’argent de faux agents pour « vendre » des matches. Et l’arbitre international sénégalais, Daouda Gueye , suspendu provisoirement par la Caf, est formellement identifié dans une des vidéos, où on le voit empocher 500 dollars de faux agents qui sont en réalité des journalistes du service d’enquéte de « Tiger Eye »