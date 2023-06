Corruption de la jeunesse : la condamnation de Sonko incomprise par ses militants

Ousmane Sonko a été condamné ce jeudi, à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse par la Chambre criminelle de Dakar dans le dossier de viol qui l'opposait à la masseuse Adji Sarr. Après la prononciation du verdict, les militants et sympathisants de Pastef Les Patriotes ont envahi les rues pour protester contre cette décision de justice.



Mieux, sur les réseaux sociaux, les "Pastéfiens" mettent la photo de Sonko et écrivent comme commentaire "Meusso gno corrompre" (Tu ne nous as jamais corrompu, en wolof). Sur un visuel qu'ils sont en train de partager via les réseaux sociaux, l'on peut lire "JE SUIS JEUNE et je ne suis pas corrompu par Sonko". Ou encore, "même si tu nous corrompt, on t’aime".



Ses réactions prouvent que les jeunes de Pastef n'ont pas compris ce que veut dire "corruption de la jeunesse".



C'est quoi la corruption de la jeunesse?



Au Sénégal, ce délit est inscrit dans le cadre des « attentats aux mœurs » et prévu dans les articles 318 et suivant du Code pénal. Qui stipulent : « Sera puni aux peines prévues au présent article, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement, des mineurs de seize ans ».



Dans le dernier alinéa de l’article 324 dudit code qui évoque la peine prévue lors que cette infraction est commise. En effet, il est stipulé que la peine sera d’"un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 300 mille à 4 millions F Cfa".



En termes plus clairs, la corruption de la jeunesse, comme le décrit le code pénal sénégalais, consiste à débaucher ou favoriser la débauche d'une personne de moins de 21 ans.