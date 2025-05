Corruption présumée : « Le cas d’Ismaïla Madior Fall m’avait surpris », dixit Mamadou Lamine Dianté

Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du Dialogue Social était l’invité de l'émission Face au jury du dimanche 18 mai sur Pressafrik TVHD. Au menu des discussions, des sujets phares de l’actualité politico-judiciaire, notamment la visite de Sonko à Azoura Fall en prison, le pacte de stabilité social, la reddition des comptes, le dialogue politique en vue entre autres…



S’exprimant sur le dossier de l’ancien ministre de la justice sous Macky Sall, en l’occurrence Ismaila Madior Fall. Mamadou Lamine Dianté a déclaré qu’il avait du mal à croire que ce dernier pouvait être impliqué dans de pareils choses. « Quand j’ai appris le cas de Ismaila Madior, le connaissant, j’étais sincèrement très surpris. Je ne pensais pas qu’il pouvait être impliqué dans ces genres d’affaires. J’ai toujours pensé que c’est un homme intègre », a souligné l’ancien syndicaliste.



Par ailleurs, selon M. Dianté « ma surprise vient de sa déclaration devant une certaine presse où il disait qu’on lui avait remis de l’argent mais qu’il l’avait rendu diplomatiquement. C’est cette déclaration qui a semé le doute en moi sur son innocence », a -t-il indiqué avant de poursuivre : « Je n’arrive pas à comprendre comment on peut penser à corrompre un ministre de la Justice. Par ce que non seulement le fait a eu lieu, mais après aucun acte n’est posé. Je suis certain que si j’essayais aujourd’hui de corrompre l’actuel ministre de la Justice, Ousmane Diagne, je ne passerais pas la nuit chez moi », a-t-il lancé.



Pour rappel, l’ancien ministre de la Justice du Sénégal, Ismaïla Madior Fall est accusé de corruption pour avoir exigé 250 millions FCFA d’un bailleur en échange d’un accord pour un projet de centre de surveillance électronique. En sa séance du 8 mai 2025, l’Assemblée nationale a adopté par la majorité sa mise en accusation, l’envoyant ainsi devant la haute cour de justice.