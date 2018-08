Corruption : un Sénégalais parmi les arbitres suspendus par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a suspendu provisoirement l’arbitre international sénégalais Daouda Guèye de toute activité lié au football, jusqu’à l’examen de son cas par le jury disciplinaire dans l’affaire des allégations de corruption formulées par les médias, a-t-on appris dans Aps.



Le jury disciplinaire de la CAF s’est réuni dimanche aux fins de statuer sur ces allégations formulées contre des officiels de la CAF par les médias, indique le communiqué de l’instance dirigeante du football continental. Plusieurs arbitres et officiels de la CAF de plusieurs pays d’Afrique se sont vu infliger des sanctions allant de l’exclusion à vie de toute activité liée au football de la CAF, à la suspension pour une période de 10 ans ou la suspension provisoire.



En juillet, le jury disciplinaire de la CAF avait pris des sanctions allant de la radiation à vie à la suspension provisoire. Daouda Guèye fait partie des arbitres cités parmi les potentiels successeurs du néo-retraité de l’arbitrage Malang Diédhiou, qui a officié lors de la Coupe du monde 2018, jouée en juin et juillet derniers en Russie.



Le football africain, en particulier celui du Ghana, a été récemment secoué par une affaire de corruption. Dans un documentaire, le journaliste d’investigation Anas Aremeyaw Anas affirme, images à l’appui, que le président de la GFA (Ghana Football association) est impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés mettant en jeu des millions de dollars de pots-de-vin.



A la suite de la diffusion de ce documentaire, Kwesi Nyantakyi a annoncé avoir démissionné de ses fonctions à la tête du football ghanéen, "après avoir rencontré le comité exécutif’’ de la GFA.



M. Nyantakyi, en plus de sa charge de président de la GFA, occupait en même temps le poste de premier vice-président de la CAF et de président de la zone ouest B.

Le dirigeant ghanéen était en plus membre du conseil de la FIFA au sein duquel il représentait la zone anglophone.



Avec Aps