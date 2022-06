Côte d’Ivoire: 04 morts dans des inondations à Abidjan (Bilan provisoire)

Des inondations consécutives à une forte pluie qui s’abat sur la capitale économique ivoirienne ont fait, mardi, quatre morts.



Selon un bilan provisoire dressé par le Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM) engagé depuis 03h00, Gmt et heure locale sur plusieurs zones inondées ce mardi 21 juin 2022 à Abidjan, ces inondations ont fait «39 victimes» constituées de «34 mises en sécurité, 01 transportée et 04 décédées» qui sont toutes des enfants. « Les interventions se poursuivent », ajoute le GSPM.



Les zones inondées sont notamment Bingerville Feh Kessé, Bingerville Marché, Bingerville École Électricité, Riviera Palmeraie, Riviera Allabra, Riviera Attoban, Cocody Angré CHU, Cocody Bonoumin, Yopougon Abododoumé.



Le jeudi 16 juin dernier, les pluies diluviennes ont fait six morts au quartier Mossikro de la commune d’Attécoubé, dans l’Ouest d’Abidjan. Une délégation du gouvernement conduite par le Premier ministre Patrick Achi s’était rendue sur le terrain à Attécoubé suite à ce drame en ordonnant aux populations de quitter les zones à risques.



Le gouvernement ivoirien a annoncé fin mai dernier, le départ forcé de 4 000 ménages de plusieurs communes d’Abidjan en prévision à la saison pluvieuse pour éviter des dégâts dans les zones où il y a risques d’inondation, d’éboulement ou d’effondrement de terrain.



Les prévisions de la météorologie de cette année annoncent de fortes précipitations de juin à août 2022. Le ministère de l’Hydraulique, de l’assainissement et de la salubrité a annoncé également le déguerpissement de 25 000 personnes pour les six prochains mois. En 2018, les pluies diluviennes avaient fait 18 morts à Abidjan avec d’importants dégâts matériels.



