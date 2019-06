Côte d'Ivoire: Depuis Kinshasa, Soro révèle «ceux parmi le Rhdp qui m'insultent sont ceux que j'ai sauvé de la clochardise»

Guillaume Soro est envolé la semaine dernière pour le Congo Kinshasa pour prendre part aux obsèques d’Etienne Tshisekedi.



Profitant de son séjour, le président du comité politique (PCP) a dans un texte publié tôt ce lundi 3 juin 2019 sur internet dénoncé les pratiques du régime actuel visant à le dépouiller de tous ses privilèges.



Accueilli en grande pompe au Congo, Guillaume Soro a expliqué qu’il que depuis ses démêlés avec le pouvoir en place, le salon d’honneur présidentiel de l’aéroport lui est interdit.



Regrettant le temps de Guillaume Soro affirme que certains proches du chef de l’Etat actuel voient le Président de la République comme un « demi-dieu, ni roi ».



« Sous le régime actuel, le salon d’honneur présidentiel est devenu quasiment un lieu fétichisé, un Saint-Graal auquel n’ont accès que certains privilégiés triés sur le volet de l’exception rare. Quand tu n’es pas RHDP, ne t’y aventure pas. Pauvre de nous!

Du temps où Gbagbo était Président. Oui, j’en atteste : à cette époque le Premier Ministre que j’étais pouvait solliciter avec succès le Salon Présidentiel. Loin de moi l’idée de vouloir dédouaner Gbagbo de tout, mais la vérité est implacable. Gbagbo ne considérait pas le salon Présidentiel comme les Illuminati considèrent le Graal. Il le considérait comme un édifice au service de l’image de marque de la Côte d’Ivoire. Du moins, c’est que j’ai pu observer. Par contre, je me souviens encore de la différence. Premier Ministre d’Ado, on me fit bien dès les débuts savoir qu’il ne fallait pas se tromper de direction à l’Aéroport d’Abidjan. Je dus ravaler ma honte quelquefois pour recevoir certains de mes hôtes de marque au salon ministériel, alors que dans leur pays ils me recevaient avec faste et grandeur. Dans d’autres pays le salon Présidentiel est en même temps le salon où les ministres, les Présidents d’institutions et certaines personnalités reçoivent les invités du pays. Ils ne sont pas dans un culte ridicule de la personnalité qui veut actuellement que quand le PR a posé ses fesses sur un fauteuil du salon Présidentiel, personne d’autre ne devrait s’en approcher, au risque d’être frappé par le courroux d’un pré carré obséquieux et fiévreusement idolâtre. Nous sommes en 2019 ; pas au temps de Louis XIV ! Qu’on s’entende bien. Pour moi, le Président de la République est un être humain ; ni demi-dieu, ni roi », a-t-il fait remarquer.



L’ancien président de l’Assemblée nationale précise que ceux qui l’insultent aujourd’hui dans les rangs du RHDP sont ces mêmes personnes qu’il a sauvé de la clochardise.



« Regardez bien et vous ne vous y tromperez pas. L’enseignement de l’histoire est implacable.

Je dis bien de bien regarder : ceux parmi eux (RHDP) qui m’insultent ou qui m’insulteront le plus sont ceux justement que j’ai sauvé de la clochardisation. Il s’agit en réalité de ceux des hauts cadres qui ont été mes ministres les plus soumis. Il leur suffit d’un simple coup de fil comme celui qu’ils avaient donné au Président Sassou Nguesso, lui interdisant de me recevoir à Brazzaville pour qu’aucun chef d’Etat ne s’aventure à me recevoir », conclut-il