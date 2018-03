Côte d'Ivoire : Huit cas de disparition ou d'enlèvement ont été enregistrés, dont trois cas de décès de mineurs depuis janvier

Sur instruction du Président de la République, Président du Conseil National de Sécurité, une réunion du Comité de Sécurité, présidée par le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, s’est tenue hier après-midi.



Cette réunion a porté sur les cas Rechercher cas de disparition, d’enlèvement ou d’assassinat d’enfants.



Le Comité de sécurité a affirmé que depuis le mois de janvier Rechercher janvier 2018, huit cas Rechercher cas de disparition Rechercher disparition ou d’enlèvement ont été enregistrés, dont trois cas Rechercher cas de décès Rechercher décès de mineurs Rechercher mineurs dus à des morts violentes par arme blanche ou par strangulation.



Les cas Rechercher cas de décès Rechercher décès concernent, Traoré Aboubacar Sidick alias BOUBA, âgé de quatre ans, enlevé à Williamsville et retrouvé mort à Angré, Glahou Hermone Chancelline, quatorze ans, élève en classe de cinquième au Lycée Moderne de M’Bahiakro et Lopoua Lopoua Bienvenu alias DROGBA, six ans, élève en classe de CE1, et retrouvé à Bondiahi, Sous-Préfecture de Bédiala.



Quatre enfants enlevés ont été retrouvés, et un enfant enlevé à Bouna n’a toujours pas été retrouvé.



Selon le Comité, a ce jour, aucun lien n’est établi entre ces différents cas Rechercher cas d’enlèvements ou d’assassinat et les enquêtes en cours ont permis l'interpellation de plusieurs individus.



Dans le dossier de TRAORÉ ABOUBACAR SIDICK alias BOUBA, deux personnes ont été interpellées et une troisième personne suspectée est en fuite et est activement recherchée.



Dans le dossier de GLAHOU HERMONE CHANCELLINE une personne à été interpellée à M’Bahiakro et l'interpellation de l’auteur de l’enlèvement de trois enfants.



Pour ce qui concerne l’assassinat de LOPOUA LOPOUA BIENVENU alias DROGBA, une personne fortement suspectée, en l’occurrence l’ex-époux de sa mère, est en fuite. Les recherches sont en cours pour le retrouver.



Le Gouvernement condamne ces actes ignobles perpétrés sur des enfants et présente ses condoléances aux familles endeuillées.



Il réaffirme sa détermination à combattre ces crimes inacceptables et tient à rassurer les populations que tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre pour faire la lumière sur ces évènements malheureux.



"Face à l’émotion que suscitent tous ces actes de barbarie, le Gouvernement invite les populations à garder leur calme, à ne pas céder à la psychose et à ne pas se faire justice ainsi que cela a été constaté à Soubré, à Bloléquin et à M’Bahiakro, où des cas Rechercher cas d’incivisme ont été enregistrés. Ces cas Rechercher cas d’incivisme ont conduit à l’incendie volontaire, à la destruction d’immeubles et d’édifices publics, au pillage et à la destruction de biens publics," un communiqué du Comité en notre possession.



Par ailleurs, le Gouvernement indique que suite aux évènements de Soubré, Bloléquin et M’Bahiakro, soixante-treize personnes ont été interpellées : quatre à Soubré, cinquante à Bloléquin et dix-neuf à M’Bahiakro.



Ces personnes interpellées seront poursuivies conformément à la loi.



Le Gouvernement tient enfin à affirmer qu’il dispose de tous les moyens pour rechercher, retrouver et poursuivre en justice toute personne qui se rend coupable de pareils actes.