Côte d'Ivoire : Les anciens de la FESCI s'unissent pour revenir à leurs fondamentaux

Les anciens de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire de nommée UNA-FESCI ont décidé de s’unir afin de revenir à leur fondamentaux. C’était samedi au cours d’un point de presse au quartier Plateau Dokoui.



Selon le président du comité d’organisation, Daniel Bley, cette idée de rassembler tous les anciens Fescistes a vu le jour à la suite d'une rencontre entre membres de la Génération 90, notamment, ceux du MEECI et de la FESCI pour les funérailles du Député Djaha en février dernier.



Après la mise en place de l'idée, ils ont rencontré Le Ministre d’Etat Albert Mabri Toikeusse, ensuite Le Président de L’Assemblée Nationale Le camarade Guillaume Kigbafori SORO, à leurs domiciles respectifs.



« Nous sommes des anciens de la FESCI, nous ne sommes pas la FESCI.



Nous ne substituerons donc pas aux dirigeants actuels qui conduisent ce valeureux mouvement syndical. Nous entendons jouer auprès d'eux notre rôle d'aînés, de devanciers tout en respectant leur droit », a –t-il déclaré avant de relever les objectifs. « Notre objectif principal reste la culture de l'esprit de solidarité, de l'unité, de retrouvailles et d'entraide. Nous voulons revenir à nos fondamentaux qui reposent sur la cohésion. »



L’UNA-FESCI organise son Assemblée Générale Constitutive le Dimanche 25 Novembre 2018 à l'hôtel Gestone de la riviera à partir de 8h. Le thème de ces assises est: la célébration des héros et hérauts de notre lutte.