Côte d’Ivoire: Robert Mambé Beugré nommé Premier ministre

Robert Mambé Beugré a été désigné Premier ministre de la Côte d'Ivoire, a annoncé la présidence ivoirienne ce lundi 16 octobre 2023. Il remplace ainsi Patrice Achi.



Précédemment, il a occupé le poste de gouverneur du district autonome d'Abidjan. Au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir, il occupe actuellement le rang de numéro 3.



Cette nomination intervient à un moment crucial pour le pays, alors que la Côte d'Ivoire s'efforce de consolider sa stabilité politique et de poursuivre son développement économique. Les attentes sont élevées pour le Premier ministre nouvellement désigné, qui devra faire face à une série de défis.



Des informations complémentaires sont attendues dans les prochains jours pour mieux connaître les ambitions et les orientations politiques du nouveau chef du gouvernement ivoirien. Robert Mambé Beugré est chargé de former un nouveau gouvernement dans les jours à venir.