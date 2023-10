Côte d'Ivoire : Sadie Mané attendu ce jeudi pour le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations

Plusieurs stars du football africain sont annoncées à Abidjan (Côte d’Ivoire ) où aura lieu ce jeudi à 19h GMT le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 qui devrait avoir lieu en Côte d’Ivoire du 13 Janvier au 11 Février 2024.



Selon le journal Les Échos qui donne l’information l’attaquant des Lions de la Teranga Sadio Mané est déjà sur place. Il est arrivé hier mercredi en compagnie du Marocain Achard Hakimi et du Nigérien Obi Mikel en plus de l’ancien international ivoirien Didier Drogba pour présenter la cérémonie de tirage au sort.



Pour rappel la CAN dans cinq villes ivoirienne: Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pédro et Yamoussoukro.