Côte d'Ivoire: Simone Gbagbo libre

Simone Gbagbo, 69 ans, a quitté l’école de gendarmerie, où elle était détenue depuis sept ans, vers 12 h 15 pour regagner sa résidence du quartier de Cocody, à Abidjan, où l’attendaient un millier de sympathisants en liesse. Au son des tambours et des chansons, une foule bariolée a acclamé l’ex-dame de fer ivoirienne, qui devait s’adresser au public plus tard dans l’après-midi.



L’amnistie de 800 personnes, dont Simone Gbagbo et plusieurs figures de l’ancien régime du président Laurent Gbagbo, a été annoncée lundi par le président Ouattara, afin de favoriser la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire.



Libre en Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo reste poursuivie par la Cour pénale internationale (CPI), qui a délivré contre elle un mandat d’arrêt en février 2012. Mais le président Ouattara a affirmé en 2016 qu’il « n’enverrait plus d’Ivoiriens » à la CPI, estimant que son pays avait désormais une « justice opérationnelle ».



Le Monde