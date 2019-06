Côte d'Ivoire : Une victime des événements de Béoumi abandonnée à son propre sort

Une victime des évènements de Béoumi survenus les 15 et 16 mai 2019 est abandonnée à son propre sort, a constaté KOACI auprès de sa famille.



Il s’agit Koffi Konan Jean Hermann, élève en classe de 3è, qui a été brûlé lors des affrontements intercommunautaires entre les autochtones Baoulés et les allochtones malinkés.



Alors que le gouvernement a annoncé la prise en charge totale des victimes, les soins du jeune Koffi sont actuellement financés par ses parents qui sont d’ailleurs à bout de souffle.



« Nous sommes épuisés financièrement, que le gouvernement et surtout le ministre Sidi Touré qui est de la région nous vienne en aide », a lancé un proche de la victime.



Pour rappel, les affrontements intercommunautaires survenus le mois dernier dans cette localité du centre du pays, a fait plus d’une dizaine de morts, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels. Dix-huit personnes dont un chef de village ont été mises aux arrêts suite à ces évènements dramatiques.