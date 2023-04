Côte d'Ivoire: création de la Fédération des Associations de Professionnels de presse et éditeurs en ligne d’Afrique de l’Ouest

La Fédération des Associations de Professionnels de presse et éditeurs en ligne d’Afrique de l’Ouest (FAPPELAO) a vu le jour en Côte d'Ivoire. Elle sera dirigée par Dr. Cyriaque Paré, Fondateur et directeur de publication de lefaso.net et son équipe composée d'autres journalistes d'Afrique.



« À l'issue de la rencontre régionale sur les droits de l'homme organisée par les réseaux des professionnels de la presse en ligne de la Côte d'Ivoire les 27 et 28 avril 2023, une initiative visant à fédérer toutes les associations de la région a émergé.

Nous sommes fiers d'annoncer la naissance de la Fédération des Professionnels de la Presse et Éditeurs en Ligne de l'Afrique de l'Ouest (FAPPELAO)», lit-on dans un communiqué.



Le bureau provisoire, composé de sept (7) membres, est dirigé par le président de la presse en ligne du Burkina Faso. L'objectif principal de la FAPPELAO est de défendre les intérêts des entreprises de presse en ligne de l'Afrique de l'Ouest et de promouvoir la liberté d'expression et les droits de l'homme dans la région.



«Nous sommes convaincus que la FAPPELAO apportera une valeur ajoutée significative aux efforts déployés pour protéger la liberté de la presse et soutenir les professionnels de la presse en ligne en Afrique de l'Ouest. Nous espérons que cette fédération contribuera également à renforcer les liens entre les différents acteurs de la presse en ligne dans la région», estiment ces journalistes.



Par ailleurs, ils remercient tous ceux qui ont participé à la création de cette fédération. Ils disent impatients de travailler ensemble pour promouvoir et protéger les intérêts des professionnels de la presse en ligne de l'Afrique de l'Ouest.





Liste du bureau de FAPPELAO



Président : Dr. Cyriaque Paré Burkina Faso

1er Vice-présidente : Hélène Doubidji

2ème Vice-président : Lansina Sermé Côte d’Ivoire

Secrétaire général G: Ibrahima Lissa Faye Sénégal

Secrétaire Général Adjoint: Léonce GAMAI Benin

Trésorier général : Modibo Fofana Mali

Trésorière générale adjointe : Maimouna Bangoura Guinée



Commissaires aux comptes :

Niger

- …..