Côte d'Ivoire: la rencontre Konan Bédié-Gbagbo bien accueillie à Abidjan

Dans ce petit bar-restaurant du quartier Saint-Jean de Cocody, la clientèle est principalement acquise au PDCI. Et ici, tout le monde applaudit l’initiative du président du parti Henri Konan Bédié de tendre la main à son désormais ex-adversaire Laurent Gbagbo.



Les militants estiment même que ces retrouvailles arrivent tard, mais pas trop tard selon cet homme: « On nous parle de la réconciliation, on nous parle des élections mais sans ces deux personnes, je ne sais pas s'il peut y avoir des élections ». « Elle est louable cette rencontre, assure un autre. Elle est bienvenue et louable: les leaders se rencontrent à divers niveaux et on doit les encourager... ! »



Quelques centaines de mètres plus loin, au bord de la lagune Ebrié, le village de Blokoss concentre de nombreux de sympathisants du FPI.



Ici aussi, la rencontre entre les deux géants de la politique ivoirienne suscite beaucoup d’espoir. « La Côte d'Ivoire a besoin d'être un pays uni... on veut des choses concrètes pour que tout le monde soit en paix. Si Bédié et Gbagbo se sont rencontrés, c'est un bon départ pour un pays qui sera stable demain. »



Des deux côtés, tout le monde relaie le slogan du nouveau duo PDCI-FPI : la réconciliation entre Ivoiriens avant toute chose. Les échanges entre le FPI et le PDCI de Bédié ont commencé au mois de mai, mais c’était la première fois lundi que les leaders des deux partis se parlaient face à face, alors qu’approche la présidentielle d’octobre 2020. Et pour l’instant, les anciens rivaux résument leurs échanges autour d’un seul thème : la réconciliation nationale.