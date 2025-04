Côte d’Ivoire: le PDCI peine à mobiliser ses militants pour exiger la réintégration de Tidjane Thiam

Une faible mobilisation dans la rue

En Côte d'Ivoire , dès 8h, ce 24 avril à Abidjan, les principales artères qui entourent le palais de justice ont été bouclées par les forces de sécurité. À l'intérieur du tribunal, les audiences se tenaient normalement. Première affaire inscrite au rôle : Valérie Yapo contre Tidjane Thiam. Cette cadre du PDCI, qui avait été sanctionnée par son parti, conteste la légalité de l’élection de Tidjane Thiam à la tête du parti d'opposition lors du congrès de décembre 2023. « Le président élu du PDCI, compte tenu de sa nationalité française, n'était pas habilité à diriger ce parti et à faire prendre la décision d'exclure notre cliente, a expliqué son avocat, Me Gérard N’Guetta. C'est cette décision que nous sommes venus attaquer devant le tribunal sur le fond. » L’affaire a été renvoyée au 8 mai.Pour le porte-parole du parti, Soumaïla Bredoumy, l’élection de Tidjane Thiam ne souffre au contraire d’aucune irrégularité. « En 2023, il était déjà sur la liste électorale. Il avait tous les papiers. Donc comment peut-on accuser quelqu’un de ne pas être Ivoirien alors qu’il était inscrit sur la liste électorale et pour cela, il avait tous les documents ivoiriens. Ça là, c’est une orchestration politique ».Quelques ruelles plus loin, les militants du PDCI arrivaient au compte-goutte à la permanence du parti, toujours motivés à exiger la réintégration de leur candidat . « Si le nom de Tidjane n'est pas sur la liste, on ne peut pas en mettre un autre. Parce que c'est Tidjane Thiam qui représente le PDCI-RDA. Nous, on est là pour lui », a lancé une militante.Mais le retard et la faible mobilisation ont poussé les organisateurs à revoir leur programme. « Nous avons décidé, en toute responsabilité, de reporter pour suivre l'actualité. Le 8 mai, il y aura une nouvelle séance. Nous serons présents. C'est un combat de longue haleine dans lequel nous sommes engagés », a déclaré Simon Doho, le président du groupe parlementaire du PDCI. Tidjane Thiam, le président du parti, suit ces événements de loin, en France, où il séjourne depuis quelques semaines.