Côte d'Ivoire: le budget de l’Etat pour l’exercice 2021 s’établit à 8 621,1 milliards de FCFA

Le budget de l’Etat de Côte d’Ivoire pour l’année 2021 s’établit à 8 621,1 milliards de FCFA, et connaît une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020.



L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement Sidi Tiémoko Touré, à l’issue du Conseil des ministres, le 30 septembre à Yamoussoukro.



Pour le porte-parole du gouvernement, le budget devrait évoluer pour atteindre 9 129,8 milliards de FCFA en 2022 et 9 916,3 milliards de FCFA en 2023.



Le projet est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires, logés au sein des Institutions et ministères.



Elaboré dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, a-t-il souligné, ce projet vise à contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de cette pandémie et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l’amélioration des conditions de vie des populations.