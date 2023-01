Côte d’Ivoire: le futur gratte-ciel Tour F d’Abidjan, finalement plus petit que prévu?

La plus haute tour d’Afrique sera-t-elle construite à Abidjan ? Présentée à ses débuts comme le futur plus haut gratte-ciel du continent, la Tour F pourrait finalement être beaucoup plus modeste que prévue. En cause : la hausse du prix des matériaux de construction et des questions de financements.



Des discussions sont en cours pour envisager une réduction drastique de sa taille, actuellement en construction dans la commune du Plateau à Abidjan.



Initialement pensée pour mesurer 280 mètres, puis 333 mètres, le concepteur PFO Africa souhaitait même ajouter une antenne de 70 mètres de hauteur sur le toit du bâtiment afin d’atteindre les 404 mètres, et en faire le plus haut monument d’Afrique.